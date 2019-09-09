В Валлонии согласовали формирование правительства

Три партии 9 сентября договорились сформировать правительство Валлонии, франкоязычной части Бельгии: Социалистическая партия, Либеральная партия и Зеленые (Ecolo).

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет EUobserver.

Партии договорились как о правительстве Валлонии (куда относится немецкоязычная часть Бельгии, но без Брюсселя), так и о правительстве франкоязычного сообщества (без немецких спикеров, но с Брюсселем).

26 мая в Бельгии одновременно прошли выборы в Европарламент, федеральный и региональные парламенты, на которых победили радикальные партии, выступающие за расширение полномочий регионов.

В Бельгии нет общенациональных партий, на выборах в нижнюю палату парламента Фландрия (север) голосует за свои нидерландскоязычные партии, Валлония (юг) - за свои, франкоязычные.

Места в парламенте между победителями распределяются по квотному принципу - из 150 мест в Палате представителей 87 отходят фламандцам, 67 - Валлонии.

Во Фландрии в августе начались переговоры о новом правительстве без ультраправых. О переговорах между политическими партиями на федеральном уровне пока не сообщалось.