Делегація Польщі бойкотує 70-річчя Ради Європи через повернення РФ до ПАРЄ

Делегація Польщі у Парламентській асамблеї Ради Європи не братиме участі в заходах із відзначення 70-річчя Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"Делегація Польщі також бойкотує святкування 70-річчя Ради Європи. Це вже шоста країна. Працюємо далі!", - написав Гончаренко.

У понеділок делегації Литви, Латвії, Естонії та Грузії ухвалили рішення не брати участі у відкритті осінньої сесії ПАРЄ і не бути присутніми на заходах з відзначення 70-річчя Ради Європи. Українська делегації не бере участі в осінній сесії на знак протесту проти повернення РФ

Урочиста церемонія з нагоди 70-ї річниці створення Ради Європи пройде 1 жовтня у приміщенні Страсбурзької опери.

Як відомо, на літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції.