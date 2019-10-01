Делегация Польши бойкотирует 70-летию Совета Европы из-за возвращения РФ в ПАСЕ

Делегация Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы не будет участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше!", - написал Гончаренко.

В понедельник делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии приняли решение не участвовать в открытии осенней сессии ПАСЕ и не присутствовать на мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы. Украинская делегация не участвует в осенней сессии в знак протеста против возвращения РФ

Торжественная церемония по случаю 70-й годовщины создания Совета Европы пройдет 1 октября в помещении Страсбургской оперы.

Как известно, на летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили о демарше. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.