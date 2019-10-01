Керівні партії Італії закликали знизити виборчий вік до 16 років

Коаліційні партії Італії 30 вересня заявили, що виступають за зниження вікового виборчого цензу до 16 років, що, за словами аналітиків, збільшить електорат приблизно на мільйон людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Італія може стати другою країною ЄС після Австрії, яка знизила мінімальний вік для участі у національних виборах нижче 18 років.

Зараз італійці мають досягти 18 років, щоб обирати депутатів у нижню палату парламенту, і 25 років, щоб голосувати на виборах у верхню палату, Сенат.

"Молодих людей слід поважати, слухати і ставити в центр політики", - написав голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо у Facebook після того, як молоді люди заполонили вулиці міст по всьому світу, вимагаючи політичних дій для протидії зміні клімату.

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Кілька країн ЄС, зокрема Німеччина та Шотландія, дозволяють 16-річним дітям голосувати на місцевих виборах, але Італія стала б першою великою європейською державою, яка дозволила це зробити на парламентських виборах.

В Угорщині люди можуть голосувати з 16 років, якщо вони одружені, інакше доводиться чекати до 18 років.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте, технократ, близький до "5 зірок", привітав цю пропозицію і заявив, що зараз слово за парламентом.

"Ми поки не починали обговорювати це в уряді, але ми могли б зробити це", - сказав він у Facebook.

Ідею також схвалив лідер Демократичної партії Нікола Зінгаретті. Лоренцо Прельяско, керівник компанії YouTrend, яка спеціалізується на голосуваннях та політичному аналізі, заявив, що 16- та 17-річні люди становлять близько 2% електорату, або трохи більше мільйона серед 50 мільйонів виборців.