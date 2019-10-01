Руководящие партии Италии призвали снизить избирательный возраст до 16 лет

Коалиционные партии Италии 30 сентября заявили, что выступают за снижение возрастного избирательного ценза до 16 лет, что, по словам аналитиков, увеличит электорат примерно на миллион человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Италия может стать второй страной ЕС после Австрии, которая снизила минимальный возраст для участия в национальных выборах ниже 18 лет.

Сейчас итальянцы должны достичь 18 лет, чтобы избирать депутатов в нижнюю палату парламента, и 25 лет, чтобы голосовать на выборах в верхнюю палату, Сенат.

"Молодых людей следует уважать, слушать и ставить в центр политики", - написал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в Facebook после того, как молодые люди заполонили улицы городов по всему миру, требуя политических действий для противодействия изменению климата.

Читайте также Зеленский обсудил с премьером Италии дело Маркива и санкции против РФ

Несколько стран ЕС, в частности Германия и Шотландия, позволяют 16-летним детям голосовать на местных выборах, но Италия стала бы первой крупной европейской страной, которая позволила это делать на парламентских выборах.

В Венгрии люди могут голосовать с 16 лет, если они женаты, иначе приходится ждать до 18 лет.

Премьер-министр Джузеппе Конте, технократ, близкий к "5 звездам", поприветствовал это предложение и заявил, что сейчас слово за парламентом.

"Мы пока не начинали обсуждать это в правительстве, но мы могли бы сделать это", - сказал он в Facebook.

Идею также одобрил лидер Демократической партии Никола Зингаретти. Лоренцо Прельяско, руководитель компании YouTrend, которая специализируется на голосованиях и политическом анализе, заявил, что 16- 17-летние люди составляют около 2% электората, или чуть больше миллиона среди 50 млн избирателей.