Эстония: замешанный в скандале с деньгами РФ Danske закрывается на фоне смерти экс-главы

Датский банк Danske 1 октября подтвердил свой выход из эстонского рынка банковских услуг, хотя получил от Финансовой инспекции предписание прекратить свою деятельность в Эстонии еще в феврале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В рамках начатой ​​процедуры закрытия филиала на днях будут удалены и все логотипы банка Danske с его главного офиса в центре Таллинна.

"Начало процедуры закрытия филиала - это следующий шаг на пути полного завершения деятельности Danske в Эстонии", - прокомментировала Финансовая инспекция.

По сообщению банка, кредитный портфель его корпоративных клиентов переведен в литовский филиал Danske, а обслуживанием кредитов частных лиц будет заниматься LHV. По условиям соглашения, полностью этот портфель с почти 11 тыс. клиентов перейдет к LHV до конца ноября.

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Финансовая инспекция ранее подчеркнула, что Danske в течение нескольких лет нарушал действующие в Эстонии постановления по борьбе с отмыванием денег, разрешая совершать подозрительные сделки клиентам, в случае которых риск отмывания денег был высоким.

Danske также вводил в заблуждение эстонские государственные учреждения, предоставляя им неполную информацию и, тем самым, создавая препятствия для их работы.

Напомним, в среду, 25 сентября, было обнаружено тело бывшего главы эстонского отделения банка Danske Айвара Рехе.

Полиция и государственная прокуратура Эстонии заявили, что Рехе покончил с собой.

Рехе руководил филиалом датского банка Danske с 2006 по 2015 год - в то время, когда через него прошли около 220 млрд долларов сомнительного происхождения из России и не только.

По данным датских СМИ, часть "грязных" денег была связана с президентом РФ Владимиром Путиным и ФСБ.

В октябре газета Financial Times писала, что только 2013 Danske Bank помог россиянам-нерезидентам провести "зеркальные соглашения" на сумму от 6 до 8,5 млрд евро.

Рехе неоднократно допрашивали в качестве свидетеля по делу об отмывании денег из России и стран бывшего СССР. Он утверждал, что не знал о серых схемах, которые вероятно реализовало его отделение.