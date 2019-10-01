В Єврокомісії поки не знають, чи відповідатиме угорський комісар за Україну

Обраний президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведе співбесіду з новим кандидатом в єврокомісари від Угорщини, але щодо його повноважень поки передчасно говорити.

Як повідомляє "Європейська правда" про це заявила речниця Єврокомісії Міна Андреєва на брифінгу у Брюсселі.

Угорський уряд офіційно запропонував кандидатуру посла в ЄС Олівера Вaргейі замість Ласло Трочані, якого не затвердили в Європарламенті минулого тижня.

"Наступний крок важливий, тому що не всі запропоновані особи автоматично стають кандидатами на посаду. Спочатку обраний президент має провести співбесіду з кожним з них відповідно до положень, які визначають, що комісар має бути обраний на підставі його загальної компетентності", - сказала Андреєва.

Вона пояснила, що, якщо фон дер Ляєн схвалить запропонованих нових кандидатів, то оновлений список єврокомісарів має бути знову затверджений, нові кандидати подають офіційну інформацію про себе комітету Європарламенту, який також має їх затвердити для подальших слухань.

Трочані мав отримати посаду єврокомісара з питань політики розширення ЄС та відносин із сусідами, в тому числі з Україною. Поки невідомо, чи запропонують Вaргейі ті самі повноваження.

"Щодо розподілу портфоліо, я не буду спекулювати щодо фінального рішення обраного президента, адже вона навіть не провела співбесіду з новими кандидатами", - сказала Андреєва.

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