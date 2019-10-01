В Еврокомиссии пока не знают, будет ли венгерский комиссар отвечать за Украину

Избранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведет собеседование с новым кандидатом в еврокомиссары от Венгрии, но о его полномочиях говорить пока преждевременно.

Как сообщает "Европейская правда" об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе.

Венгерское правительство официально предложило кандидатуру посла в ЕС Оливера Варгейи вместо Ласло Трочани, которого не утвердили в Европарламенте на прошлой неделе.

"Следующий шаг важен, так как не все предложенные лица автоматически становятся кандидатами на должность. Сначала избранный президент должна провести собеседование с каждым из них в соответствии с положениями, которые определяют, что комиссар должен быть избран на основании его общей компетентности", - сказала Андреева.

Она пояснила, что, если фон дер Ляен одобрит предложенных новых кандидатов, то обновленный список еврокомиссаров предстоит снова утвердить, п новые кандидаты подают официальную информацию о себе комитету Европарламента, который также должен их утвердить для дальнейших слушаний.

Трочани должен был получить должность еврокомиссара по вопросам политики расширения ЕС и отношений с соседями, в том числе с Украиной. Пока неизвестно, предложат ли Варгейи те же полномочия.

"О распределении портфолио я не буду спекулировать до финального решения избранного президента, ведь она даже не провела собеседование с новыми кандидатами", - сказала Андреева.

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