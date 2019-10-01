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Італія зробила крок до скорочення кількості депутатів

Вівторок, 1 жовтня 2019, 17:35

Комітет з питань конституційних справ нижньої палати парламенту Італії 1 жовтня схвалив рішення про скорочення кількості парламентарів на 345 - з 945 до 600.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Більшість партій проголосувалa за, а правоцентристська формація Сільвіо Берлусконі "Forza Italia" проголосувала проти.

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Ультраправі депутати "Ліги" та "Братів Італії" були відсутніми при голосуванні.

Ініціатива потрапить на розгляд нижньої палати 7 жовтня. 

Реформа, запропонована "Рухом 5 зірок", повинна скоротити число членів палати депутатів з 630 до 400, а сенаторів - з 315 до 200.

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Італія
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