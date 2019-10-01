Италия сделала шаг к сокращению количества депутатов
Вторник, 1 октября 2019, 17:35
Комитет по вопросам конституционных дел нижней палаты парламента Италии 1 октября одобрил решение о сокращении количества парламентариев на 345 человек - с 945 до 600.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Большинство партий проголосовало за, а правоцентристская формация Сильвио Берлускони "Forza Italia" проголосовала против.
Ультраправые депутаты "Лиги" и "Братьев Италии" отсутствовали при голосовании.
Инициатива попадет на рассмотрение нижней палаты 7 октября.
Реформа, предложенная "Движением 5 звезд", должна сократить число членов палаты депутатов с 630 до 400 человек, а сенаторов - с 315 до 200.
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