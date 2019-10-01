Зеленський: останні перешкоди для проведення "нормандського саміту" усунуті

Президент Володимир Зеленський заявив, що останні перешкоди для проведення саміту "нормандської четвірки" усунуті.

Про це він заявив на брифінгу у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні було усунуто останні перепони на шляху для проведення саміту нормандської четвірки. Я думаю, що найближчим часом ми будемо вже знати дати", - сказав Зеленський.

Перед цим Володимир Зеленський підтвердив, що Україна погодилася імплементувати в українське законодавство "формулу Штайнмаєра".

Помічник президента у міжнародних справах Андрій Єрмак раніше заявляв, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися після візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Нагадаємо, Росія висунула умову для зустрічі лідерів: для цього Київ повинен підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку нібито погодили на зустрічі у вересні радники президентів.

Голова МЗС Вадим Пристайко зазначив, що у вересні 2019 року радники "нормандської четвірки" погодили не формулу Штайнмаєра, а інше чітке формулювання.

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