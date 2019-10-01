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Зеленский: последние препятствия для проведения "нормандского саммита" устранены

Вторник, 1 октября 2019, 20:11

Президент Владимир Зеленский заявил, что последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки" устранены.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня были сняты последние преграды на пути для проведения саммита нормандской четверки. Я думаю, что в ближайшее время мы будем уже знать даты", - сказал Зеленский.

Перед этим Владимир Зеленский подтвердил, что Украина согласилась имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера".

Помощник президента по международным делам Андрей Ермак ранее заявлял, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

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Напомним, Россия выдвинула условие для встречи лидеров: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую якобы согласовали на встрече в сентябре советники президентов.

Глава МИД Вадим Пристайко отметил, что в сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не формулу Штайнмайера, а другую четкую формулировку.

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