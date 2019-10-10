Пенс планує оприлюднити стенограми власних розмов з Зеленським

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що працює з офісом адвоката Білого дому, щоб випустити стенограми своїх власних дзвінків з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пенс сказав, що записи двох його телефонних розмов допоможуть виправдати президента Дональда Трампа.

Коли Пенса запитали про випуск його стенограм, він сказав: "Я б не заперечував проти цього".

Пенс сказав, що він "ніколи не обговорював питання Байденів" із Зеленським. Він знову став на захист президента, наполягаючи на тому, що "просте читання" розшифровки розмови Трампа з українським лідером показує, що "не було жодного quid pro quo (послуга за послугу. – Ред.)".

Пенс також сказав, що підтримує своє твердження під час дебатів віцепрезидентів в 2016 році, що іноземні уряди не повинні втручатися у вибори.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

З тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.