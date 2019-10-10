Пенс планирует обнародовать стенограммы собственных разговоров с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что работает с офисом адвоката Белого дома, чтобы выпустить стенограммы своих собственных звонков с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пенс сказал, что записи двух телефонных разговоров помогут оправдать президента Дональда Трампа.

Когда Пенса спросили о выпуске его стенограмм, он сказал: "Я бы не возражал против этого".

Пенс сказал, что он "никогда не обсуждал вопросы Байденов" с Зеленским. Он снова стал на защиту президента, настаивая на том, что "простое чтение" расшифровки разговора Трампа с украинским лидером показывает, что "не было никакого quid pro quo (услуга за услугу – ред.)".

Пенс также сказал, что н поддерживает свое утверждение во время дебатов вице-президентов в 2016 году, что иностранные правительства не должны вмешиваться в выборы.

Напомним, Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через которую в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына.