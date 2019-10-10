Евродепутат выразила сомнения, что "формула Штайнмайера" поможет на пути к миру

В Европарламенте заявили, что "формула Штайнмайера" вызывает в украинском обществе глубокие сомнения и протесты, но именно такая внутренняя дестабилизация отвечает интересам России.

Об этом на пленарном заседании Европарламента в ходе обсуждения политической ситуации в Украине заявила депутат от Латвии Сандра Калниете, которая представляет группу Европейской народной партии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Есть сомнения, что эта сделка сможет продвинуть вперед поиск мирного решения. Пока единственная сторона, которая одерживает победу, от этой формулы, это Россия. Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, в чем нуждается РФ, чтобы вернуться к международному сообществу. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и с НАТО. Поэтому сейчас в Украине проходят протесты против такой сделки, которые могут дестабилизировать общество. Но такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выиграет", - отметила Калниете.

Она отметила, что в ситуации на востоке Украины и в поведении России почти ничего не изменилось с 2016 года, когда впервые была предложена "формула Штайнмайера".

"Сейчас для всех нас важно следить за развитием событий в Украине, и позаботиться, чтобы проблема Донбасса и аннексии Крыма не исчез из международной повестки дня", - добавила евродепутат.

Как сообщалось, ЕС надеется, что согласование так называемой "формулы Штайнмайера" может привести к прогрессу в выполнении Минских соглашений.