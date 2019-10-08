Трамп пояснив, чому заборонив Сондленду свідчити щодо України

Президент США Дональд Трамп визнав, що заборонив послу в ЄС Гордону Сондленду свідчити в Палаті представників щодо контактів з українським керівництвом у рамках розслідування імпічменту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Я із задоволенням хотів би, щоб посол Сондленд – дійсно добра людина та великий американець – свідчив, але, на жаль, він свідчив би перед повністю скомпрометованим інсценованим судом, який позбавив республіканців прав та не оприлюднює для громадськості правдивих фактів", - заявив Трамп.

Голова Білого дому додав, що Сондленд вважав його наміри "кришталево чистими, без жодних quid pro quo’s (послуг за послугу – ред.)". "Це пояснює все!" - підкреслив Трамп.

Сондленду наказали не з'являтися 8 жовтня на заплановане інтерв'ю з комітетами Палати. Тепер його мають викликати повісткою.

Як сказав голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу Адам Шифф, Держдеп приховує листування чільного свідка у скандалі з Україною.

Державний секретар Майк Помпео раніше назвав залякуванням спроби опитати співробітників Держдепу.

Посол має текстові повідомлення або електронні листи на особистому пристрої, які стосуються скандалу з Україною, підкреслив Шифф.

"Ми вважаємо, що це втручання є перешкодою для розслідування імпічменту", - заявили конгресмени.

Як показали вже оприлюднені листування, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером давав поради президенту України Володимиру Зеленському, що робити з вимогами американського президента щодо розслідування проти Джо Байдена та його сина Хантера.