Трамп пояснив, чому заборонив Сондленду свідчити щодо України
Президент США Дональд Трамп визнав, що заборонив послу в ЄС Гордону Сондленду свідчити в Палаті представників щодо контактів з українським керівництвом у рамках розслідування імпічменту.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.
"Я із задоволенням хотів би, щоб посол Сондленд – дійсно добра людина та великий американець – свідчив, але, на жаль, він свідчив би перед повністю скомпрометованим інсценованим судом, який позбавив республіканців прав та не оприлюднює для громадськості правдивих фактів", - заявив Трамп.
Голова Білого дому додав, що Сондленд вважав його наміри "кришталево чистими, без жодних quid pro quo’s (послуг за послугу – ред.)". "Це пояснює все!" - підкреслив Трамп.
Сондленду наказали не з'являтися 8 жовтня на заплановане інтерв'ю з комітетами Палати. Тепер його мають викликати повісткою.
Як сказав голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу Адам Шифф, Держдеп приховує листування чільного свідка у скандалі з Україною.
Державний секретар Майк Помпео раніше назвав залякуванням спроби опитати співробітників Держдепу.
Посол має текстові повідомлення або електронні листи на особистому пристрої, які стосуються скандалу з Україною, підкреслив Шифф.
"Ми вважаємо, що це втручання є перешкодою для розслідування імпічменту", - заявили конгресмени.
Як показали вже оприлюднені листування, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером давав поради президенту України Володимиру Зеленському, що робити з вимогами американського президента щодо розслідування проти Джо Байдена та його сина Хантера.