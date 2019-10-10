Київ надав країнам ГУАМ вказівки щодо виданих в ОРДЛО "документів"

Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев взяв участь у п’ятій зустрічі керівників консульських служб держав-учасниць ГУАМ – Грузії, України, Азербайджану та Молдови, яка відбулася у Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.

Українська сторона надала "детальні роз'яснення щодо невизнання документів, що видаються на тимчасово окупованих територіях, заходів, які вживаються з метою ідентифікації та запобігання використанню таких документів, порядку в'їзду іноземців на тимчасово окуповані території, протидії незаконним поїздкам та реагування на розгорнуту Російською Федерацією кампанію з документування російськими паспортами громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

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Учасникам також надано Рекомендації ЄС з поводження з візовими заявами громадян, які мешкають на цих територіях.

Сторони "звірили годинники" з широкого спектру питань, що становлять інтерес для сторін та спрямовані на захист прав громадян.

"Керівники консульських служб обмінялися досвідом з управління кризовими ситуаціями, цифровізації консульських послуг, впровадження практик безпечних подорожей за кордон для громадян, лібералізації візового режиму та шляхів з подальшого спрощення поїздок за кордон", - розповіли в МЗС.

Сторони також "проаналізували стан договірно-правової бази у консульській сфері, зокрема, практичні аспекти застосування Конвенції держав – учасниць ГУАМ про взаємне надання допомоги з консульських питань та предметно розглянули пропозиції про внесення змін до неї з метою удосконалення існуючих механізмів надання допомоги громадянам країн - членів ГУАМ".