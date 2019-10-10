Киев предоставил странам ГУАМ разъяснения о выданных в ОРДЛО "документах"

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев принял участие в пятой встрече руководителей консульских служб государств-участников ГУАМ - Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы, состоявшейся в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД.

Украинская сторона предоставила "детальные разъяснения относительно непризнания документов, выдаваемых на временно оккупированных территориях, мер, принимаемых с целью идентификации и предотвращения использования таких документов, порядка въезда иностранцев на временно оккупированные территории, противодействия незаконным поездкам и реагирования на развернутую Российской Федерацией кампанию по документированию российскими паспортами граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

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Участникам также предоставлены Рекомендации ЕС по обращению с визовыми заявлениями граждан, проживающих на этих территориях.

Стороны "сверили часы" по широкому спектру вопросов, представляющих интерес для сторон и направленных на защиту прав граждан.

"Руководители консульских служб обменялись опытом по управлению кризисными ситуациями, цифровизации консульских услуг, внедрения практик безопасных поездок за границу для граждан, либерализации визового режима и путей по дальнейшему упрощению поездок за границу", - рассказали в МИД.

Стороны также "проанализировали состояние договорно-правовой базы в консульской сфере, в частности, практические аспекты применения Конвенции государств - участников ГУАМ о взаимном предоставлении помощи по консульским вопросам и предметно рассмотрели предложения о внесении изменений в нее с целью усовершенствования существующих механизмов оказания помощи гражданам стран - членов ГУАМ".