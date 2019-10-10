Турецкие города обстреляли из Сирии: 6 погибших, 70 раненых

Шестеро мирных жителей погибли и еще 70 получили ранения в результате ракетных и минометных обстрелов турецких городов со стороны Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Трое человек, в том числе ребенок, погибли, и 45 человек получили ранения во время минометных обстрелов по турецкому приграничном городе Ачкакале.

В районе Нусайбин провинции Мардин погибли еще трое гражданских, более 20 получили ранения.

9 октября, после отступления американских сил из части приграничного региона, Турция начала свое наступление на северо-востоке Сирии.

Операция направлена ​​против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

SDF заявили, что в результате турецких воздушных ударов и обстрелов погибли уже 9 мирных жителей, ранены десятки. Турция говорит, что в наступлении в Сирии убито 109 "боевиков".

Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".

Турция планирует переселить 2 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, простирающуюся от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

Напомним, Европейский Союз призвал Турцию прекратить одностороннюю военную операцию на северо-востоке Сирии.