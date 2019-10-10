Україна хоче підписати угоду з Італією про міждержавне всиновлення

Україна зацікавлена в якнайшвидшому підписанні з Італією міжурядової Угоди про співпрацю в сфері міждержавного усиновлення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський на зустрічі з представниками консульської канцелярії посольства Італії в Україні у сфері усиновлення.

"Для досягнення поставленої мети нам необхідно постійно посилювати співпрацю між компетентними органами наших країн. Залучати до процесу здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей уповноважені організації Італійської республіки та оперативно обмінюватись інформацією, зокрема через дипломатичні установи наших країн, що в свою чергу спрацює як превентивний механізм в питанні протидії торгівлі дітьми", - заявив Ніжинський.

Читайте також У Чехії суд дозволив усиновлення дітей одностатевими парами

Також він зосередив увагу на основних проблемних питаннях, через які громадяни Італії отримують відмови в усиновленні, а саме: переклад пакетів документів усиновлювачів не відповідає оригіналу, довідка про заробітну плату за останні 6 місяців подається не з офіційного місця роботи, невідповідна поведінка представників усиновлювачів в Україні.

"Проте, багатьох вищезазначених проблемних питань вдалося б уникнути у разі приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво у сфері міждержавного усиновлення", - цитує Ніжинського пресслужба Мінсоцполітики.