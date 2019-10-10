Украина хочет подписать соглашение с Италией о межгосударственном усыновлении

Украина заинтересована в скорейшем подписании с Италией межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере межгосударственного усыновления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский на встрече с представителями консульской канцелярии посольства Италии в Украине в сфере усыновления.

"Для достижения поставленной цели нам необходимо постоянно усиливать сотрудничество между компетентными органами наших стран. Привлекать к процессу осуществления надзора за соблюдением прав усыновленных детей уполномоченные организации Итальянской республики и оперативно обмениваться информацией, в том числе через дипломатические учреждения наших стран, что в свою очередь сработает как превентивный механизм в вопросе противодействия торговле детьми", - заявил Нижинский.

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Также он обратил внимание на основные проблемные вопросы, из-за которых граждане Италии получают отказы в усыновлении, а именно: перевод пакетов документов усыновителей не соответствует оригиналу, справка о заработной плате за последние 6 месяцев подается не с официального места работы, неподходяще поведение представителей усыновителей в Украине.

"Однако, многих вышеупомянутых проблемных вопросов удалось бы избежать в случае присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве в сфере межгосударственного усыновления", - цитирует Нежинского пресс-служба Минсоцполитики.