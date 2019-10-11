Атаку на синагогу в Германии квалифицировали как теракт

Немецкие следователи и федеральное правительство называют нападение на синагогу в Галле в земле Саксония-Ангальт правоэкстремистским терактом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"То, что мы вчера пережили, было террором", - сказал генеральный прокурор при Верховном суде Петер Франк в четверг, 10 октября.

По его мнению, нападающий хотел устроили массовое убийство в синагоге и вызвать международный резонанс.

Подозреваемый нападавший, 27-летний Штефан Б., обвиняется в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях, сказал Франк. В его машине были обнаружены взрывные устройства, в целом содержали четыре килограмма взрывчатки, добавил он.

Тем временем министр юстиции Германии Кристина Ламбрехтзаявила, совершенное в Галле было атакой преступника-одиночки. Стрелок руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивами, сказала Ламбрехт.

Руководитель минюста ФРГ также убеждена, что правый экстремизм представляет собой одну из крупнейших нынешних угроз, с которой правовое государство должно бороться всеми средствами.

Как сообщалось, подозреваемый сначала попытался попасть в синагогу, где на тот момент по случаю важного иудейского праздника Йом-Кипур находились более 50 человек. Однако двери были заперты, и нападающий не смог прорваться внутрь.

После этого преступник застрелил на улице женщину, которая обратилась к нему, а потом мужчину, который находился в закусочной неподалеку, и скрылся на автомобиле. Впоследствии появились сообщения о стрельбе в Ландсбергу, расположенном в 15 километрах от Галле. Во время побега злоумышленник также ранил еще двух человек.

Нападавшего задержали после того, как он попал в ДТП во время побега. Сейчас он находится в больнице с двумя огнестрельными ранениями в шею, которые получил во время перестрелки с полицейскими.