Франция против начала переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС – СМИ

Франция заявила своим коллегам из Европейского Союза, что она против начала переговоров о членстве с Северной Македонией и Албанией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Париж считает, что перед ЕС сейчас стоит слишком много проблем, чтобы принимать еще два государства с Балкан.

Франция говорит, что ЕС нужно реформировать изнутри, чтобы бороться с такими вызовами, как изменения климата и миграция, и Албания и Северная Македония должны провести дальнейшие реформы, прежде чем начать переговоры.

"Их еще нет. Мы просим их приложить дополнительные усилия. Переговоры не могут быть открыты в октябре 2019 года. Нам нужно будет пересмотреть ситуацию где-то до 2020 года", - сказал французский чиновник.

Для открытия переговоров о вступлении необходимо единогласие 28 стран-членов ЕС. Министры ЕС обсудят этот вопрос в Люксембурге в следующий вторник перед тем, как национальные лидеры встретятся в Брюсселе на саммите 17-18 октября.

По данным агентства, Нидерланды и Дания также были явно против заявки Албании, хотя голландцы указывали на потенциальную гибкость в отношении Северной Македонии.

На прошлой неделе президенты Европейского совета, Европарламента и Еврокомиссии призвали лидеров государств-членов поддержать начало переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Однако министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что Евросоюз не должен открывать переговоры о вступлении с Албанией.