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СМИ назвали причину отзыва посла США Мари Йованович из Украины

Пятница, 11 октября 2019, 11:57

Бывший посол США в Украине Мари Йованович была отстранена от должности, поскольку настаивала, чтобы просьба Руди Джулиани к украинским чиновникам о проведении расследований была передана по официальным каналам.

Об этом сообщает AP со ссылкой на бывшего дипломата, передает "Европейская правда".

Посол Мари Йованович планирует дать показания перед законодателями Конгресса в пятницу в рамках расследования по делу импичмента президенту Дональду Трампу. Демократы говорят, что ожидают ее появления, несмотря на позицию Белого дома, что ни один чиновник администрации не сотрудничает в рамках расследования.

Йованович отозвали из Киева в мае, когда Джулиани, который является личным адвокатом Трампа и не имеет официальной должности в правительстве США, подталкивал украинских чиновников к расследованию необоснованных обвинений в коррупции против Джо и Хантера Байденов.

Бывший дипломат, вспоминая недавний разговор с Йованович, отмечает, что ее сняли с должности после того, как она потребовала передать запрос о проведении расследования в соответствии с протоколом.

По словам дипломата, пожелавшего сохранить анонимность, Йованович отказалась участвовать в этих "личных неформальных делах" и дала понять, что у правительства США есть официальные каналы, чтобы просить иностранное государство о помощи с расследованием.

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Импичмент Трампа
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