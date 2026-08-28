З музею у Відні викрали намисто з 673 діамантами

У Відні двоє чоловіків викрали з Музею прикладного мистецтва (MAK) у центрі міста кольє, оздоблене діамантами, яке належало єгипетській королеві Назлі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі видання Kurier.

За даними правоохоронців, двоє чоловіків у четвер близько 14:00 зайшли до музею як звичайні відвідувачі. Згодом вони розбили скляну вітрину та забрали кольє. Зловмисники, ймовірно, заздалегідь знали, який саме експонат хочуть викрасти.

фото викраденого намиста, оприлюднене поліцією

Точна вартість прикраси поки невідома, однак у поліції зазначають, що вона є дуже високою.

Викрадене кольє виготовлене з платини та прикрашене 673 діамантами загальною вагою 200 каратів. Прикрасу створили на замовлення єгипетської королівської родини.

Королева Назлі одягнула кольє у 1939 році на весілля своєї доньки Фавзії з іранським кронпринцом, майбутнім шахом Мохаммадом Резою Пахлаві.

Викрадене кольє було представлено на виставці Glanzstücke, яка нині проходить у MAK. Вона об’єднує близько 500 експонатів, зокрема понад 300 ювелірних виробів французького дому Van Cleef & Arpels та понад 200 предметів із колекції самого музею.

Після крадіжки двоє чоловіків втекли. Поліція розпочала розшук, до якого залучили, зокрема, службового собаку. Правоохоронці також отримали зображення підозрюваних.

За описом поліції, це чоловіки зростом приблизно 170–175 сантиметрів, худорлявої статури, з темним волоссям і темними бородами. Вони були одягнені у чорний верхній одяг і темне спортивне взуття з білою підошвою.

Нагадаємо, 27 серпня в Іспанії за чотири хвилини пограбували музей і викрали артефакти бронзової доби.

На італійському острові Сицилія нещодавно сталось пограбування музею, під час якого винесли чотири полотна Антонелло да Мессіни.