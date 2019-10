Туск закликав Туреччину припинити незаконне буріння на шельфі Кіпру

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Туреччину припинити бурову діяльність біля узбережжя Кіпру, оскільки вона підриває зусилля для відновлення переговорів про об'єднання та добросусідських відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск заявив під час візиту в Нікосію.

"ЄС підтримує Кіпр на тлі нових незаконних робіт з буріння Туреччини біля берегів Кіпру. Туреччина повинна розуміти, що наша головна стурбованість полягає в тому, що її дії можуть призвести до чергової гуманітарної катастрофи", - написав Туск у Twitter.

Turkey must understand that our main concern is that their actions may lead to another humanitarian catastrophe. And we will never accept that refugees are weaponised and used to blackmail us. President Erdogan’s threats of yesterday are totally out of place.