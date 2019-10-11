Туск призвал Турцию прекратить незаконное бурение на шельфе Кипра

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Турцию прекратить буровую деятельность у побережья Кипра, поскольку она подрывает усилия для возобновления переговоров об объединении и добрососедских отношениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил во время визита в Никосию.

"ЕС поддерживает Кипр на фоне новых незаконных работ по бурению Турции у берегов Кипра. Турция должна понимать, что наша главная обеспокоенность заключается в том, что ее действия могут привести к очередной гуманитарной катастрофе", - написал Туск в Twitter.

Turkey must understand that our main concern is that their actions may lead to another humanitarian catastrophe. And we will never accept that refugees are weaponised and used to blackmail us. President Erdogan’s threats of yesterday are totally out of place. — Donald Tusk (@eucopresident) October 11, 2019

Он также раскритиковал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который пригрозил открыть двери в Европу для более 3 миллионов мигрантов.

"Мы никогда не примем, что беженцы используются для шантажа. Вчерашние угрозы президента Эрдогана абсолютно неуместны", - добавил он.

Читайте также Лидеры разделенного Кипра договорились возобновить переговоры об объединении

Турция отправила несколько судов в районы, относящиеся к континентальному шельфу и исключительной экономической зоне Республики Кипр.

Турция уже пробурила две скважины в водах к востоку и западу от острова, вызвав сильные протесты со стороны Никосии и Европейского Союза.

В июле министры иностранных дел ЕС объявили о введении санкций против Турции из-за бурения в море у берегов Кипра.

Министры также предупредили о "целенаправленных мерах" против отдельных лиц и компаний, если Турция продолжит буровые работы.