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Туск призвал Турцию прекратить незаконное бурение на шельфе Кипра

Пятница, 11 октября 2019, 12:17

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Турцию прекратить буровую деятельность у побережья Кипра, поскольку она подрывает усилия для возобновления переговоров об объединении и добрососедских отношениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил во время визита в Никосию.

"ЕС поддерживает Кипр на фоне новых незаконных работ по бурению Турции у берегов Кипра. Турция должна понимать, что наша главная обеспокоенность заключается в том, что ее действия могут привести к очередной гуманитарной катастрофе", - написал Туск в Twitter.

Он также раскритиковал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который пригрозил открыть двери в Европу для более 3 миллионов мигрантов.

"Мы никогда не примем, что беженцы используются для шантажа. Вчерашние угрозы президента Эрдогана абсолютно неуместны", - добавил он.

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Турция отправила несколько судов в районы, относящиеся к континентальному шельфу и исключительной экономической зоне Республики Кипр.

Турция уже пробурила две скважины в водах к востоку и западу от острова, вызвав сильные протесты со стороны Никосии и Европейского Союза.

В июле министры иностранных дел ЕС объявили о введении санкций против Турции из-за бурения в море у берегов Кипра.

Министры также предупредили о "целенаправленных мерах" против отдельных лиц и компаний, если Турция продолжит буровые работы.

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