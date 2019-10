Туск призвал Турцию прекратить незаконное бурение на шельфе Кипра

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Турцию прекратить буровую деятельность у побережья Кипра, поскольку она подрывает усилия для возобновления переговоров об объединении и добрососедских отношениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил во время визита в Никосию.

"ЕС поддерживает Кипр на фоне новых незаконных работ по бурению Турции у берегов Кипра. Турция должна понимать, что наша главная обеспокоенность заключается в том, что ее действия могут привести к очередной гуманитарной катастрофе", - написал Туск в Twitter.

Turkey must understand that our main concern is that their actions may lead to another humanitarian catastrophe. And we will never accept that refugees are weaponised and used to blackmail us. President Erdogan’s threats of yesterday are totally out of place.