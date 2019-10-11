Нападник на синагогу в Німеччині зробив зброю за інструкцією з інтернету

Чоловік, який убив двох людей біля синагоги в Німеччині, застосував автоматичну зброю, яку він створив за інструкцією британського активіста за права носіння зброї, яка залишається доступною в Інтернеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Times.

Британець Філіп Люті, який вважав, що закони щодо володіння зброєю у Британії є "фашистськими", присвятив своє життя оприлюдненню креслень для виготовлення вогнепальної зброї з доступних матеріалів.

Люті висували три звинувачення в тероризмі за опубліковані ним посібники, в яких роз'яснювалося, як створювати вогнепальну зброю, включаючи 9-мм пістолет-кулемет. Він помер від раку в 2011 році у віці 46 років, але його креслення досі доступні в мережі.

Підозрюваний у стрілянині в німецькому місті Галле застосував один із видів цієї саморобної зброї. Слідство вважає, що він навмисно використовував саморобну зброю з метою "показати її життєздатність" для людей, які хочуть здійснити теракти, але не мають доступу до комерційної зброї.

Втім, ймовірно, зброя працювала не так, які планував нападник. На відеокадрах нападу видно, що саморобна зброя неодноразово дала збій. Щонайменше у трьох випадках видно, як підозрюваний наводить зброю безпосередньо на жертву, і автомат заклинює.

Нагадаємо, 27-річний Штефан Балльє 9 жовтня намагався потрапити у синагогу, де єврейська спільнота святкувала Йом-Кіпур. Йому не вдалося це зробити, тому він почав стрілянину на вулиці, застреливши 40-річну жінку.

Через деякий час він відкрив стрілянину по закусочній, де був застрелений чоловік у віці 20 років.

Нападник 35 хвилин транслював свої дії онлайн за допомогою відеокамери, яка була закріплена на шоломі. Його дії кваліфіковано як правоекстремістський теракт.