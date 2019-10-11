Нападавший на синагогу в Германии сделал оружие по инструкции из интернета

Мужчина, который убил двух человек возле синагоги в Германии, применил автоматическое оружие, которое он создал по инструкции британского активиста за права ношения оружия, которая остается доступной в интернете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Британец Филипп Люти, который считал, что законы по владению оружием в Британии – "фашистские", посвятил свою жизнь раскрытию чертежей для изготовления огнестрельного оружия из доступных материалов.

Люти выдвигали три обвинения в терроризме за опубликованные им пособия, в которых разъяснялось, как создавать огнестрельное оружие, включая 9-мм пистолет-пулемет. Он умер от рака в 2011 году в возрасте 46 лет, но его чертежи до сих пор доступны в сети.

Подозреваемый в стрельбе в немецком городе Галле применил один из видов этой самодельного оружия. Следствие считает, что он намеренно использовал самодельное оружие с целью "показать его жизнеспособность" для людей, которые хотят осуществить теракты, но не имеют доступа к коммерческому оружию.

Впрочем, вероятно, оружие работало не так, как планировал нападавший. На видеокадрах нападения видно, что самодельное оружие неоднократно дала сбой. По меньшей мере в трех случаях видно, как подозреваемый переводит оружие непосредственно на жертву, и автомат заклинивает.

Напомним, 27-летний Штефан Баллье 9 октября пытался попасть в синагогу, где еврейская община праздновала Йом-Кипур. Ему не удалось это сделать, поэтому он начал стрельбу на улице, застрелив 40-летнюю женщину.

Через некоторое время он открыл стрельбу по закусочной, где был застрелен мужчина в возрасте 20 лет.

Нападающий 35 минут транслировал свои действия онлайн с помощью видеокамеры, которая была закреплена на шлеме. Его действия квалифицированы как правоэкстремистский теракт.