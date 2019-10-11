Радник Помпео йде у відставку на тлі скандалу з Україною

Майкл Маккінлі, кар'єрний дипломат і старший радник держсекретаря США Майка Помпео, подав у відставку на тлі зростаючого незадоволення та погіршення атмосфери всередині Державного департаменту з приводу того, що сприймається як неспроможність Помпео підтримати персонал, вплутаний в скандал з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишe The Washington Post.

"Хоча він безпосередньо не опікувався Україною, як і багато інших, він був розчарований відсутністю публічної підтримки дипломатів з боку секретаря, які були згадані в суперечці щодо України та яких закликали дати свідчення перед комітетами Палати, які проводять розслідування імпічменту щодо дій Трампа та його особистого адвоката Рудольфа Джуліані", - йдеться у матеріалі.

Читайте також Скарги про тиск Білого дому на Україну подавалися ще до дзвінка Трампа і Зеленського - WP

Очікується, що Помпео в п'ятницю оголосить про його відставку. Маккінлі відмовився від коментарів у четвер ввечері.

Занепокоєння Маккінлі було особливо великим стосовно Марі Йованович, посла США в Україні, яку Помпео відкликав, коли ЗМІ звинуватили її у нелояльності. Йованович поставив під сумнів зусилля Джуліані змусити Україну розслідувати політичних конкурентів Трампа.

Джуліані заявив, що Трамп наказав Помпео звільнити її.

Посол Марі Йованович планує дати свідчення перед законодавцями Конгресу в п'ятницю в рамках розслідування у справі імпічменту президенту Дональду Трампу.