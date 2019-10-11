Дуда сравнил массовый приезд украинцев в Польшу с кризисом мигрантов в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава ценит вклад стран Южной Европы в борьбу с миграционным кризисом, однако Польша также принимает мигрантов и, в частности, приняла более миллиона украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Вызовы, связанные с миграцией, обсуждались во время первой части встречи президентов 13 стран Европейского Союза в Афинах. В греческой столице проходит саммит лидеров так называемой Группы Аррайолуш. Это неофициальная организация государств, президенты которых не участвуют в саммитах ЕС.

"По оценкам, в нашей стране находится уже более миллиона граждан Украины - государства, в котором продолжается вооруженный конфликт. Люди прибывают к нам с надеждой на лучшее будущее, а мы не закрываем перед ними свои границы. Только в прошлом году мы выдали более 300 тыс. разрешений на трудоустройство мигрантов из-за пределов Европейского Союза. Это больше, чем во всем евросообществе", - сказал Дуда.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он согласен с мнением, что Европа должна делать больше для стран происхождения мигрантов. Политик также поддержал идею укрепления внешних границ ЕС и отметил необходимость различать экономических мигрантов и беженцев. Однако, по его словам, важнейшим вызовом в контексте миграции является реформа системы предоставления убежища в ЕС.

Президент Венгрии Янош Адер спросил немецкого лидера о его словах 2015 года. Тогда Франк-Вальтер Штайнмайер оценил, что Германия может принять миллион мигрантов в год, но это не может происходить год за годом. Янош Адер спросил, лимит ли это, верхний предел, сколько людей можно разместить в Европе.

Президент Италии Серджо Маттарелла обратил внимание на необходимость достичь общего решения на тему будущего миграционного кризиса.

В заключение встречи в Афинах будет принята совместная декларация лидеров Группы Аррайолуш.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, оправдывая перед ЕС отказ принимать искателей убежища из стран Африки и Ближнего Востока, заявил, что 1,5 млн украинцев в Польше не зарегистрировались беженцами только потому, что "в Польше легко найти работу".

Украинская сторона опровергала эти заявления. В частности, посольство Украины в Польше обнародовало заявление о "реальном количестве украинских беженцев", в которой говорится, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины. В 2018 году 95 граждан Украины получили статус беженца в Польше.

Читайте подробнее в статье "Беженцы вы все: как Польша и Чехия меняли отношение к работникам из Украины".