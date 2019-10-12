США заявили об обстреле со стороны турок в Сирии, Анкара усиливает бомбардировки курдов

Турецкие силы в субботу, 12 октября, усилили обстрелы вокруг города на северо-востоке Сирии после того как американские войска в регионе попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это уже четвертый день наступления турок против курдских отрядов.

Турция начала наступление после того, как президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону в воскресенье с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и отозвал американские войска, которые вели бои вместе с курдскими силами.

В пятницу вечером Эрдоган отверг усиленную международную критику операции и заявил, что Турция "не остановит этого, независимо от того, что говорят".

На передовой, вокруг города Рас эль-Айн, одного из двух пограничных городков, на которые наступает Турция, поднялся густой дым после того, как турецкая артиллерия атаковала эту территорию в субботу.

В городе также развернулась интенсивная стрельба, в то время, как вблизи работала авиация.

Немного спокойнее ситуация в Тель-Абьяде, другой главной цели операции примерно в 120 км на запад. В районе раздавались лишь единичные обстрелы.

Ранее Пентагон заявил, что ни один из его солдат не был ранен под обстрелом турецкой артиллерии вблизи сирийского города Кобан, примерно в 60 км к западу от основного района конфликта.

Министерство обороны Турции заявило, что его силы не открывали огонь по базе США и приняли все меры безопасности.

Военные наблюдатели зафиксировали более 100 погибших с первых дней штурма. Организация Объединенных Наций заявила, что 100 000 человек покинули свои дома.

В субботу утром Министерство обороны Турции заявило, что 415 курдских бойцов были "нейтрализованы" с начала операции.

Турция говорит, что цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связей с повстанцами в Турции. США угрожают Анкаре последствиями за эту операцию.

Турция заявляет, что намерена создать на "освобожденной" части Сирии "безопасную зону", куда она сможет переместить многих из 3,6 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся на ее территории.