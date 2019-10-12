Пристайко у Люксембурзі проситиме міністрів ЄС "дотиснути" Росію
Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ 14 жовтня в Люксембурзі закликатиме партнерів "дотиснути" Росію і підтримати мирний план Києва.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
Месидж Пристайка полягатиме в тому, що "українська влада зараз іде на певні, доволі болісні кроки, на які частина суспільства реагує акціями протесту".
"Є й інша частина суспільства, яка каже: "Давайте рухатися далі, ми не можемо безкінечно перебувати в нинішньому стані, ця окупована територія нас отруює". Третя частина суспільства каже: "Треба погоджуватись на все. Як ви можете не розуміти, що там наші родичі, наші сім’ї!" Тому я хочу сказати Європі, що ці наші дуже непрості рішення не повинні просто зависнути у повітрі, ви маєте підставити плече і їх підтримати", - пояснив він.
"Бо якщо ви зараз не дотиснете Росію, ситуація відкотиться назад аж до стану військового протистояння, тобто ми знову почнемо барикадуватися", - додав міністр.
Він також зазначив, що Росія завезла на окупований Донбас "силу-силенну техніки і снарядів, яких їм вистачить на наступні сто років".
"Вони можуть просто бомбардувати наших військових безкінечно довго. Саме тому ми хочемо не сидіти й просто чекати шостий, сьомий, восьмий рік, а використати санкційний тиск Європи як шанс змусити Росію до поступок", - підкреслив очільник зовнішньополітичного відомства.
Раніше високопоставлений представник ЄС розповів, що європейська сторона очікує почути від Пристайка.