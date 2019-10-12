Макрон - Трампу: надо как можно быстрее остановить турецкое наступление в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал американского коллегу Дональда Трампа как можно быстрее остановить наступление турецких войск в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон провел телефонный разговор с Трампом в пятницу вечером и "отметил необходимость в первую очередь предотвратить любое возрождение ИГИЛ в регионе, поддержать тех, кто воевал вместе с нами против террористов и защитить гражданское население".

"С этой целью президент Республики напомнил о необходимости скорейшего прекращения турецкого наступления", - заявили в Елисейском дворце.

Турецкие войска в пятницу усилили обстрелы курдских целей на севере Сирии, а президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление будет продолжаться, несмотря на предупреждение США.

В субботу поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн.

Турция говорит, что цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связи с повстанцами в Турции. США угрожают Анкаре последствиями за эту операцию.

Турция заявляет, что целью создать на "освобожденной" части Сирии "безопасную зону", куда она сможет переместить многих из 3,6 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся на ее территории.