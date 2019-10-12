Президент ПАРЄ закликала Туреччину припинити військову операцію в Сирії

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паскьє закликала Туреччину припинити військову операцію на півночі Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в її заяві на сайті ПАРЄ.

"З великою стурбованістю я стежу за подіями, пов'язаними з військовим втручанням Туреччини в північну Сирію. Це втручання тягне за собою ризик сильної напруженості, його гуманітарні наслідки для населення регіону катастрофічні, і я шкодую про загибель людей, особливо мирних жителів", - йдеться в заяві.

Паскьє нагадала про позицію Асамблеї, що міститься в резолюції 2298 (2019) щодо ситуації в Сирії, включаючи заклик до всіх сторін, які беруть участь у військових операціях, "вжити всіх необхідних заходів обережності, щоб уникнути заподіяння шкоди тисячам мирних жителів, що потрапили в пастку в центрі" авіаударів і наземних бойових дій відповідно до їх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом.

"Я очікую, що всі держави-члени Ради Європи будуть поважати цю позицію і діяти відповідально. У той же час я закликаю Туреччину покласти край військовій операції, яка вже призвела до серйозних гуманітарних наслідків і становить реальну небезпеку порушення міжнародних стандартів захисту прав людини", - йдеться в заяві.

У суботу підтримувані Туреччиною сирійські повстанці захопили центр сирійського прикордонного міста Рас-ель-Айн.

Туреччина каже, що мета її нападу - розгромити курдські загони, які вона вважає терористичними через зв'язки з повстанцями в Туреччині. США погрожують Анкарі наслідками за цю операцію.

Туреччина заявляє, що має на меті створити на "звільненій" частині Сирії "безпечну зону", куди вона зможе перемістити багатьох із 3,6 мільйона сирійських біженців, які зараз перебувають на її території.