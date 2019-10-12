Президент ПАСЕ призвала Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвала Турцию прекратить военную операцию на севере Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ее заявлении на сайте ПАСЕ.

"С большой обеспокоенностью я слежу за событиями, связанными с военным вмешательством Турции в северную Сирию. Это вмешательство влечет за собой риск сильной напряженности, его гуманитарные последствия для населения региона катастрофичны, и я сожалею о гибели людей, особенно мирных жителей", - говорится в заявлении.

Паскье напомнила о позиции Ассамблеи, содержащиеся в резолюции 2298 (2019) относительно ситуации в Сирии, включая призыв ко всем сторонам, участвующим в военных операциях, "принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать причинения вреда тысячам мирных жителей, попавших в ловушку в центре" авиаударов и наземных боевых действий в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

"Я ожидаю, что все государства-члены Совета Европы будут уважать эту позицию и действовать ответственно. В то же время я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже привела к серьезным гуманитарным последствиям и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека", - говорится в заявлении.

В субботу поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн.

Турция говорит, что цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связи с повстанцами в Турции. США угрожают Анкаре последствиями за эту операцию.

Турция заявляет, что целью создать на "освобожденной" части Сирии "безопасную зону", куда она сможет переместить многих из 3,6 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся на ее территории.