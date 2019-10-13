Россияне бомбили гражданские больницы в Сирии - СМИ

Только в течение 12 часов 5 мая нынешнего года российские самолеты сбросили бомбы на четыре больницы Сирии, расположенные в районах, контролируемых оппозицией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании New York Times.

В частности, журналисты получили записи о разговорах между российскими пилотами и их полетами над Сирией. Эти записи записывались бийцямм сирийской оппозиции, слушают разговоры и записывают.

New York Times сравнивал эти записи с данными о нападениях на больницы, опрашивал свидетелей и собирал мнению экспертов относительно тактики воздушных атак и вооружений.

На видео, опубликованном газетой, пилоты получают местонахождение мишеней, получают их и сообщают о нападении. В случаях New York Times даже имеет видеозаписи нападений, поскольку сирийцы, наблюдая за присутствием российских разведывательных самолетов, устанавливали видеокамеры на случай нападения.

В одной из видеозаписей видно, что нападение осуществляется с помощью точных бомб, которые взрываются не у ударе о землю, а через мгновение. Как отмечается, такого вооружения нет в сирийских военных.

Нападения на больницы строго запрещены международным законодательством.

Издание отмечает, что такие действия должны сломить сопротивление в оппозиционных сил.