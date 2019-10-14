Члени ЦВК Косова отруїлися під час перевірки бюлетенів, надісланих з Сербії

Спеціальна прокуратура Косова розпочала розслідування щодо можливого отруєння працівників Центральної виборчої комісії під час перевірки бюлетенів, надісланих поштою з Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Prishtina Insight.

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Працівники Центральної виборчої комісії у неділю опрацьовували бюлетені, надіслані поштою на парламентських виборах 6 жовтня. Об 11 годині ранку процес було зупинено.

Після відкриття конвертів у співробітників виникла алергічна реакція: руки почервоніли і почали свербіти, а навколо очей з'явилися плями.

За даними місцевої преси, постраждали 26 співробітників виборчої комісії. Дев’ятьох госпіталізували, проте їх стан стабільний.

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Понад 15 000 голосів були надіслані поштою, з Сербії — понад 3 000.

Попередні результати голосування віддають перемогу партії лівого руху За самовизначення, або LVV – у неї 25,5% голосів. Політична сила трохи випередила правоцентристську Демократичну лігу Косово, або ЛДК, з 24,8%.