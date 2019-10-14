Члены ЦИК Косово отравились во время проверки бюллетеней, присланных из Сербии

Специальная прокуратура Косово начала расследование в отношении возможного отравления работников Центральной избирательной комиссии при проверке бюллетеней, присланных по почте из Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Prishtina Insight.

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Работники Центральной избирательной комиссии в воскресенье обрабатывали бюллетени, присланные по почте на парламентских выборах 6 октября. В 11 часов утра процесс был остановлен.

После вскрытия конвертов у сотрудников возникла аллергическая реакция: руки покраснели и начали чесаться, а вокруг глаз появились пятна.

По данным местной прессы, пострадали 26 сотрудников избирательной комиссии. Девятерых госпитализировали, однако их состояние стабильное.

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Более 15 000 голосов были отправлены по почте, из Сербии - более 3 000.

Предварительные результаты голосования отдают победу партии левого движения за самоопределение, или LVV - у нее 25,5% голосов. Политическая сила немного опередила правоцентристскую Демократическую лигу Косово, или ЛДК, с 24,8%.