США ввели санкции против Турции, Трамп угрожает ее экономике

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий санкции в отношении Министерств обороны и энергетики Турции, министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Президент США также заявил о намерении повысить пошлины на турецкую сталь до 50 процентов, то есть до майского уровня (тогда США вдвое снизили пошлины на турецкую сталь до 25 процентов).

По его словам, США также прекратят переговоры под эгидой Министерства торговли по торговому соглашению с Турцией на сумму 100 млрд долларов.

Читайте также Министр финансов США: мы можем остановить экономику Турции

"Этот президентский указ позволит Соединенным Штатам ввести жесткие санкции в отношении лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в Сирии, а именно тех, кто будет препятствовать прекращению огня и возвращению домой насильно перемещенных лиц, насильно возвращать беженцев или угрожать миру, безопасности и стабильности в этой стране", - сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, санкции предусматривают конфискацию активов, в том числе финансовых учреждений, и запрет на въезд в Соединенные Штаты.

"Я полностью готов быстро уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры будут продолжать этот опасный и разрушительный путь", - сказал Трамп.

В прошлом году санкции США уничтожили почти 30 процентов от стоимости лиры.

Турция говорит, что ее операция на севере Сирии направлена ​​на нейтрализацию курдского ополчения YPG, которое она считает террористическим и угрожающим ее безопасности.

Наступление Турции и вывод войск США вызвали жесткую международную критику, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против ИДИЛ в Сирии.