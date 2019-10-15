У новому уряді Польщі можуть замінити голову МЗС

"Деякі корективи" мають відбутися в новому польському уряді "Права і справедливості", про які стане відомо протягом двох-трьох тижнів.

Про це заявив віцепрем'єр Яцек Сасін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Об'єднаним правим" не треба ні з ким домовлятися про коаліцію, адже PiS перемогла на парламентських виборах з результатом 43,59%, що дає 235 місць у Сеймі.

За словами Сасіна, існує "необхідність нового підходу в будівництві економічних відомств". Це може підтвердити раніше оприлюднену інформацію про плани об'єднання міністерств.

Неофіційно йдеться також про посаду віцепрем'єра Збігнева Зьобро, який водночас хотів би зберегти портфель міністра юстиції.

У контексті зміни міністрів часто згадується ім’я Яцека Чапутовича, який би попрощався з Міністерством закордонних справ. Його місце може отримати хтось від партії Porozumienie Ярослава Говіна - можливо, навіть сам Говін, чинний міністр науки.

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Павел Шефернакер заявив, що зміни в складі уряду "є темою дискусії в політичному таборі на найближчі кілька днів".

Він додав, що є "багато міністрів, які можуть задатися питанням, яким буде їхнє політичне майбутнє".

Детальніше також у статті: "Стара влада та друзі Кремля: яку небезпеку несуть Україні результати польських виборів".