Турецьке місто обстріляли із Сирії: є поранені

Кілька поранених зафіксовано внаслідок мінометного обстрілу району Кизилтепе в південно-східній частині Туреччини (провінція Мардін).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Обстріл здійснили з території одного з районів, контрольованих курдськими загонами YPG на півночі Сирії, пишуть турецькі ЗМІ.

Снаряди розірвалися в кварталі Ташлиджа. Поранених госпіталізували.

Лише в понеділок YPG здійснили близько 25 мінометних обстрілів, спрямованих на турецькі прикордонні міста, йдеться у повідомленні.

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Напередодні стало відомо, що сирійські курди, у минулому союзники США, домовилися з урядом Башара Асада, аби той надіслав свої війська на північ Сирії з метою зупинити наступ Туреччини.

Це сталося після того, як Вашингтон у неділю оголосив, що швидко виведе з півночі Сирії решту своїх військових – близько 1000 військовослужбовців, які там залишалися.

15 жовтня сирійські державні ЗМІ повідомили, що урядові війська увійшли в контрольоване курдами місто Манбідж на півночі.

Туреччина планує переселити 3,5 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.