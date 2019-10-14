Уряд Сирії розгортає війська на кордоні, щоб зупинити Туреччину
Сирійські курди, у минулому союзники США, домовилися з урядом Башара Асада, аби той відправив свої війська на північ Сирії, щоб зупинити наступ Туреччини на курдів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Це сталося після того, як Вашингтон у неділю оголосив, що швидко виведе з півночі Сирії решту своїх військових – близько 1000 військовослужбовців, які там залишалися.
Рішення Сполучених Штатів стало "ударом в спину" для курдів, тисячі яких загинули, коли боролися з терористами ІДІЛ з 2014 року у партнерстві з Вашингтоном.
У понеділок сирійські державні ЗМІ повідомили, що війська Башара Асада увійшли в Тель-Тамер, місто на стратегічно важливому шосе М4, яке проходить зі сходу на захід уздовж кордону з Туреччиною.
Високопоставлений курдський чиновник заявив, що за "попередньою військовою" угодою з Дамаском сирійські урядові війська повинні увійти в прикордонні райони від міста Манбіж на заході до міста Дерік, за 400 кілометрів на північний захід.
За словами курдів, угода обмежується розміщенням армії вздовж кордону, і обидві сторони обговорять політичні питання пізніше. Курди створили автономну адміністрацію на підконтрольній їм території, в той час як Асад прагне поширити свою владу на всій території Сирії.
Розгортання армії уряду Сирії допоможе сирійським курдам протистояти наступу Туреччини.
У той час, як війська США відходять з лінії вогню, повернення сирійських солдатів на кордон з Туреччиною відкриває можливість більш широкого конфлікту, якщо сирійська армія вступить у пряму конфронтацію з турецькими військами, пише агентство.
Туреччина каже, що її операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яких вона вважає терористами, що загрожують її безпеці.
Наступ Туреччини і виведення військ США викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.