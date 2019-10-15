Турецкий город обстреляли из Сирии: есть раненые

Несколько раненых зафиксировано в результате минометного обстрела района Кызылтепе в юго-восточной части Турции (провинция Мардин).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Обстрел совершили с территории одного из районов, контролируемых курдскими отрядами YPG на севере Сирии, пишут турецкие СМИ.

Снаряды взорвались в квартале Ташлиджа. Раненых госпитализировали.

Только в понедельник YPG осуществили около 25 минометных обстрелов, направленных на турецкие пограничные города, говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что сирийские курды, в прошлом союзники США, договорились с правительством Башара Асада, чтобы тот прислал свои войска на север Сирии с целью остановить наступление Турции.

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Это произошло после того, как Вашингтон в воскресенье объявил, что выведет с севера Сирии остаток своих военных - около 1000 военнослужащих.

15 октября сирийские государственные СМИ сообщили, что правительственные войска вошли в контролируемый курдами город Манбидж на севере.

Турция планирует переселить 3,5 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, что простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.