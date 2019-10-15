Данія позбавить громадянства осіб, які воюють на боці ІДІЛ

Данія прискорить прийняття закону, що дозволяє позбавляти данського громадянства осіб з подвійним громадянством, які виїхали за кордон, щоб воювати на боці бойових угруповань, таких як "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Європейські держави намагаються прискорити план із переміщення тисяч іноземних бойовиків "Ісламської держави" з сирійських тюремних таборів, оскільки новий конфлікт у Сирії підвищив ризик втечі джихадистів або їх повернення додому.

"Існує ризик того, що контрольовані курдами табори ІДІЛ в прикордонній зоні розпадуться і що іноземні бійці з датським громадянством рушать в Данію", - заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

Влада вважає, що щонайменше 158 осіб з Данії приєдналися до ісламістських угруповань в Сирії або Іраку з 2012 року, близько 27 з яких залишаються в зоні конфлікту. Вважається, що дванадцять з них ув'язнені.

Всі 27 є громадянами Данії, але неясно, скільки з них мають громадянство іншої країни.

Європейці складають п'яту частину з приблизно 10 000 бійців "Ісламської держави", що знаходяться в полоні у курдів в Сирії, які в даний час піддаються сильним атакам з боку турецьких військ. Якщо курди передислокують тюремних наглядачів на передову, існує ризик втечі ув'язнених.

Пропонований новий закон, який користується широкою підтримкою серед законодавців різних партій, дозволить уряду позбавити бійців, які також мають інше громадянство, данського громадянства, без постанови суду.

Закон не буде застосовуватися до датським громадян, які можуть залишитися без громадянства.

"Це люди, які відвернулися від Данії і боролися проти нашої демократії і свободи. Вони становлять загрозу нашій безпеці. Вони небажані в Данії. Тому уряд зробить все можливе, щоб вони не повернулися в Данію", - сказала Фредеріксен.