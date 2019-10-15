Туреччина заявила про двох загиблих і багатьох поранених від обстрілу курдів

Офіс губернатора в турецькій провінції Мардін повідомив про двох загиблих і 12 поранених у вівторок внаслідок мінометного обстрілу прикордонного міста Кизилтепе курдськими загонами YPG.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Напад відбувся на тлі наступу турецьких військових на YPG на північному сході Сирії. Як повідомлялося, снаряди розірвалися в кварталі Ташлиджа.

Поранених госпіталізували, повідомляє відомство губернатора.

У відомстві заявили, що минулого тижня 8 людей були вбиті та 35 поранені після подібного нападу YPG на прикордонне місто Нусайбін у Мардіні.

Інший мінометний напад минулого тижня на прикордонне місто Суруч у провінції Шанлиурфа вбив ще трьох осіб.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у понеділок, що Туреччина зазнала понад 700 мінометних обстрілів з моменту початку вторгнення. Він повідомив про 18 загиблих і майже 200 поранених, але не сказав, хто є жертвами – військові чи цивільні.

Напередодні стало відомо, що сирійські курди, у минулому союзники США, домовилися з урядом Башара Асада, аби той надіслав свої війська на північ Сирії з метою зупинити наступ Туреччини.