Турция заявила о двух погибших и многих раненых от обстрела курдов

Офис губернатора в турецкой провинции Мардин сообщил о двух погибших и 12 раненых во вторник в результате минометного обстрела пограничного города Кызылтепе курдскими отрядами YPG.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Нападение произошло на фоне наступления турецких военных на YPG на северо-востоке Сирии. Как сообщалось, снаряды разорвались в квартале Ташлыджа.

Раненых госпитализировали, сообщает ведомство губернатора.

В ведомстве заявили, что на прошлой неделе 8 человек были убиты и 35 ранены после подобного нападения YPG на пограничный город Нусайбин в Мардине.

При другом минометном обстреле на прошлой неделе на пограничный город Суруч в провинции Шанлыурфа погибли еще три человека.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Турция испытала более 700 минометных обстрелов с момента начала вторжения. Он сообщил о 18 погибших и около 200 раненых, но не сказал, кем были жертвы – военными или гражданскими.

Накануне стало известно, что сирийские курды, в прошлом союзники США, договорились с правительством Башара Асада, чтобы тот прислал свои войска на север Сирии с целью остановить наступление Турции.