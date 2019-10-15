Турция не откажется от операции в Сирии, несмотря на санкции США – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не остановит военную операцию на севере Сирии, несмотря на санкции США и эмбарго европейских стран на вооружение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

"Даст Бог, мы быстро обезопасим регион, простирающийся от Манбиджа до нашей границы с Ираком и обеспечим, что на первом этапе миллион, а потом два миллиона сирийских беженцев вернутся в свои дома по собственному желанию", - сказал Эрдоган в телевизионном обращении.

В ночь на понедельник США объявили санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также министров обороны, энергетики и внутренних дел. Дональд Трамп также заявил, что усиливает санкции против стали и отменяет торговое соглашение на 100 млрд долларов.

Впрочем, Эрдоган спокойно отреагировал на эти шаги: "Мы видим все угрозы, от санкций до эмбарго, только потому, что мы боремся против терроризма".

В прошлом году санкции США уничтожили почти 30 процентов от стоимости лиры.

Турция говорит, что ее операция на севере Сирии направлена ​​на нейтрализацию курдского ополчения YPG, которое она считает террористическим и угрожающим ее безопасности.

Наступление Турции и вывод войск США вызвали жесткую международную критику, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против ИГИЛ в Сирии.