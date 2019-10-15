Президент Румунії запросив на посаду прем'єра Орбана

Після краху уряду соціал-демократів президент Румунії Клаус Йоганніс у вівторок попросив сформувати уряд Людовіка Орбана, лідера найбільшої опозиційної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Орбан очолює Національно-ліберальну партію (PNL), яка є членом правоцентристського альянсу Європейської народної партії (ЄНП).

Якщо йому вдасться сформувати уряд, його партія буде відповідати за висунення наступної кандидатури країни в Європейську комісію.

Президент Румунії Клаус Йоганніс провів консультації з партійними лідерами після того, як минулого тижня уряд соціал-демократів при прем'єр-міністрі Віоріці Денчіле було повалено в результаті голосування в парламенті.

Людовік Орбан

Йоганніс, колишній лідер Націонал-ліберальної партії, сказав, що PNL "була єдиною партією, яка прийшла на консультації і прямо сказала: хоча буде важко, вона готова взяти на себе управління в цей перехідний період".

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Йоганніс сказав, що у новопризначеного прем'єр-міністра буде короткий мандат, оскільки він виступає за дострокові парламентські вибори.

Наступні парламентські вибори офіційно повинні відбутися наприкінці 2020 року або на початку 2021 року.

Але вони можуть бути перенесені на початок наступного року, після того, як румуни наступного місяця оберуть нового президента.