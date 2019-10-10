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Парламент Румунії оголосив недовіру уряду

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Парламент Румунії оголосив недовіру уряду

Четвер, 10 жовтня 2019, 14:49

Соціал-демократичний уряд Румунії був відсторонений сьогодні в результаті вотуму недовіри з боку парламенту, де правоцентристська опозиція зуміла отримати підтримку більшості депутатів.

За це рішення проголосували 238 депутатів, що перевищує необхідну більшість у 233 голоси, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Голосування за пропозицію під назвою "Щоб відновити Румунію, уряд Денчіле необхідно терміново звільнити!" відбулося за кілька днів до офіційного початку кампанії президентських виборів у листопаді. У 2020 році в країні також відбудуться місцеві та загальні вибори.

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Уряд йде у відставку, але діятиме як тимчасовий, поки президент Клаус Йоганіс не скличе консультації з парламентськими партіями та не призначить іншого прем'єр-міністра для формування нового кабінету. 

Якщо новий кабінет міністрів отримає 233 голоси в парламенті, він може забезпечити управління до парламентських виборів. Якщо ж парламент відхиляє кабінети двічі поспіль, то ініціюються дострокові вибори. 

Тепер Бухарест також має підтвердити свого кандидата в єврокомісари - днями уряд Румунії запропонував відразу дві кандидатури в нову Європейську комісію замість Ровани Плумб, яку не затвердили в Європарламенті.

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Румунія
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